Иркутский губернатор, получивший травму спины, выписан из больницы

Новости 04.06.2019 12:50 83

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписан из больницы, пишет "Интерфакс-Сибирь". Глава региона вернулся к исполнению своих обязанностей.

Левченко проходил обследование в Иркутске в связи с травмой спины. "Самочувствие губернатора хорошее, он прошел все необходимые обследования и лечение, был выписан в выходные дни", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован - СМИ Новости 27.05.2019 13:45 О состоянии Сергея Левченко ничего неизвестно 525

Как ранее сообщалось, губернатор Иркутской области 25 мая был госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения - болевой синдром в связи с травмой спины.

Коммунист Сергей Левченко возглавил регион в 2015 году после того, как во втором туре выборов почти на 15% обошел врио губернатора единоросса Сергея Ерощенко. 65-летний Сергей Левченко еще в 2018 году заявил о намерении баллотироваться в губернаторы вновь, выборы должны состояться в 2020 году.