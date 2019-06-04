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Иркутский губернатор, получивший травму спины, выписан из больницы

Новости
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный 25 мая, выписан из больницы, пишет "Интерфакс-Сибирь". Глава региона вернулся к исполнению своих обязанностей.

Левченко проходил обследование в Иркутске в связи с травмой спины. "Самочувствие губернатора хорошее, он прошел все необходимые обследования и лечение, был выписан в выходные дни", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован - СМИ

Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован - СМИ

Новости

О состоянии Сергея Левченко ничего неизвестно

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Как ранее сообщалось, губернатор Иркутской области 25 мая был госпитализирован в лечебное учреждение. Причина обращения - болевой синдром в связи с травмой спины.

Коммунист Сергей Левченко возглавил регион в 2015 году после того, как во втором туре выборов почти на 15% обошел врио губернатора единоросса Сергея Ерощенко. 65-летний Сергей Левченко еще в 2018 году заявил о намерении баллотироваться в губернаторы вновь, выборы должны состояться в 2020 году.

Автор: Политсиб.ру