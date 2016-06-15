Кредитный рейтинг Алтайского края вырос впервые с 2012 года

Новости 04.06.2019 12:20 140

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Алтайского края в иностранной и национальной валюте с уровня «BB+» до «ВВВ-». Прогноз по долгосрочным рейтингам - «Стабильный», передает сайт региона.

«Алтайский край осуществляет взвешенный контроль за расходами, о чем свидетельствует динамика расходов, близкая к динамике доходов в течение последних трех лет. Мы ожидаем, что регион продолжит такую политику в среднесрочной перспективе», - сообщается в пресс-релизе агентства.

Первоначальный кредитный рейтинг Алтайскому краю был присвоен в 2008 году на уровне «BB-». Рейтинговые позиции края повышались в 2009 году («BB») и в 2012 («BB+»). Уровень рейтинга «ВВВ-» на текущий момент является максимальным для субъектов Российской Федерации и присвоен 10 регионам.

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Fitch Ratings на данный момент присвоило кредитные рейтинги почти половине российских регионов.

Напомним, кредитный рейтинг представляет собой независимое мнение агентства о финансовой устойчивости, способности и готовности региона полностью и своевременно выполнять свои обязательства.

Оценка кредитоспособности дается на основе регулярного анализа социально-экономического развития региона, долговой политики, организации бюджетного процесса, результатов проводимой бюджетной политики, инвестиционной привлекательности и других параметров.