В Бийске без предупреждения закрыли автомобильный туннель по инициативе РЖД (обновлено)

Новости 04.06.2019 11:35 151

С 3 июня в Бийске без какого-либо уведомления был перекрыт тоннель, соединяющий улицы Трофимова и Угольную. Как оказалось, инициатива закрыть объект исходила от собственника - ОАО «Российские железные дороги». В мэрии пояснили, что причиной закрытия являются работы по капремонту объекта.

"Бийский рабочий" выяснил, что капитальный ремонт еще не начался. Рабочие пока лишь перекрыли проезд, причем не только с помощью шлагбаума с дорожным знаком, но и установили поперек дороги крепкую балку. На вопрос журналиста «Когда будет вновь открыто движение?» последовал ответ: «Никогда!»

Напомним, что в прошлом году в тоннеле пострадал автомобиль жителя Бийска. «Во время движения по тоннелю на улице Угольной на машину упал кусок бетона. Начал разбираться, кто отвечает за состояние тоннеля и кому направить претензию на компенсацию затрат на ремонт. В краевом министерстве ЖКХ и транспорта сообщили, что в реестре городских дорог тоннель не значится», - рассказал мужчина.

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«Изначально данный проезд оборудовался для пропуска талых вод. Затем по мере увеличения числа автотранспорта на дорогах города администрацией Бийска было принято решение использовать этот водопропускной канал для проезда транспорта, для чего были установлены необходимые технические средства организации дорожного движения – дорожные знаки, светофор. Владельцем водопропускного канала, оборудованного под железнодорожными путями, является ОАО «Российские железные дороги», - пояснили в ГИБДД.

На сегодняшний день нет никакой информации от РЖД, которая бы прояснила дальнейшую судьбу тоннеля. Неизвестны и точные сроки ремонта объекта.

Между тем бийские автомобилисты уже выразили свое возмущение тем, что теперь им приходится выбирать другую дорогу - в объезд, которая к тому же находится в неудовлетворительном состоянии.

UPD. В РЖД пояснили, что искусственное сооружение под железнодорожными путями в Бийске создавалось как водопропускная труба и предназначено для пропуска паводковых и ливневых вод. Оно не является санкционированным местом для проезда автомобильного и иных видов транспорта.

В настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы, после которых для предотвращения в дальнейшем создания угрозы безопасности движению поездов проезд для автотранспорта по данному сооружению будет закрыт. В непосредственной близости от водопропускной трубы существует альтернативное санкционированное место проезда – путепровод.