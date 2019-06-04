Ветеранам Афганской войны вручат юбилейные медали в Барнауле

Новости 04.06.2019 10:45 38

В 2019 году отмечается 30-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Решением комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений учреждена юбилейная медаль «30 лет завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане» с приложением удостоверения установленного образца.

Вручение медалей ветеранам боевых действий в Афганистане состоится 6 и 7 июня с 10:00 до 17:00 в районных администрациях Барнаула по месту прописки. При себе нужно иметь паспорт с пропиской и ветеранское удостоверение, сообщает сайт мэрии.

Памятные мероприятия в день 30-летия вывода войск из Афганистана прошли в Барнауле. Фоторепортаж Новости 15.02.2019 17:48 На площади Ветеранов состоялся торжественный митинг, который организовало алтайское отделение российского Союза ветеранов Афганистана 1018

"Политсибру" попросил прокомментировать данное решение председателя правления Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергея Завалихина.

«Были медали на 20-летие, была министерская медаль на 25 лет. Это важно, это награда, награда ветерану. Мы, «афганцы», являемся преемниками участников ВОВ, спасшими мир от "коричневой чумы", и преклоняемся перед ними. В Афганистане кто-то воевал 2 месяца, кто-то полтора-два года – все они заслужили свою награду. Роль Афганской войны не забыта, она была очень важна для СССР и России», - подчеркнул Завалихин.

Те, кто не придут на вручение, смогут забрать медали в офисе «Российского союза ветеранов Афганистана», который находится по адресу: Барнаул, улица Анатолия, 97, 4 этаж. Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00.