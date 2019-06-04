«Граница на замке»: приставы запретили выезд из РФ 6 тысячам жителей Алтая

Новости 04.06.2019 9:55 53

Судебные приставы Республики Алтай запретили выезд из России более чем 6 тысячам граждан, задолжавших в общей сложности более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Алтай.

По законам РФ пристав имеет право ограничить выезд нарушителям, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей, а если должник не рассчитается в течении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа, то судебный пристав будет вправе ограничить его выезд из России и при долге в 10 тысяч рублей.

«Зачастую именно данная мера побуждает должников погасить имеющуюся задолженность», - отмечается в пресс-релизе.

Сумма в 10 тыся рублей является также порогом для должников по алиментным обязательствам, а также лиц, которые возмещают вред, причиненный здоровью, вред в связи со смертью кормильца, имущественный ущерб и (или) моральный вред, причиненные преступлением.

Выезд позволяется только после того, как информация о полном погашении задолженности появляется в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Проверить наличие задолженности можно в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России или с помощью мобильного приложения «ФССП».