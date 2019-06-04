Олег Хорохордин сообщил о намерении баллотироваться в губернаторы

Новости 04.06.2019 7:40 67

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин заявил о намерении баллотироваться в губернаторы на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья! Сегодня один из самых важных дней в моей жизни. Я заявляю о решении пойти на выборы Главы Республики Алтай в сентябре этого года и надеюсь на вашу максимальную поддержку!», – написал Хорохордин под фотографией.

Врио главы республики отметил, что уровень жизни в регионе не соответствует его потенциалу. Олег Хорохордин уверен, что на Алтае существуют точки роста, позволяющие значительно улучшить социально-экономическое положение в Горном Алтае. В качестве подтверждения своей осведомленности Хорохордин напомнил, что за два месяца объехал все районы Горного Алтая, поэтому знает, о чем говорит.

«Конечно, это будет непросто. Предстоит много работы. Но я уверен, что вместе с вами мы сделаем все возможное и даже больше! Именно поэтому официально я объявлю о своем решении завтра, 4 июня, на сессии Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай», – такими словами завершил свой пост Олег Хорохордин.