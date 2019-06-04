Больше половины российских регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медперсонала

Новости 04.06.2019 8:15 60

В большинстве российских регионов не исполняется майский указ президента России в части увеличения средней зарплаты для сотрудников больниц. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом, пишет РБК.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента № 597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в сообщении контролирующего органа. Кроме того, отдельные регионы не выполнили показателей по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Ранее РБК подсчитал на основании данных Росстата, что цели майских указов президента в части зарплат бюджетникам были достигнуты только в 16 регионах. Это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирская области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия.

В большинстве алтайских больниц зарплата оказалась ниже среднекраевых значений Новости 12.04.2019 10:15 Речь идет о 113 учреждениях из 170 811

Стоит отметить, что в Алтайском крае при средней зарплате по региону в 25,5 тысяч рублей, в 66% больниц зарплаты были ниже общекраевого уровня. Напомним, в указе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» говорится, что к 2018 году зарплата врачей должна достигнуть 200% от средней зарплаты по региону. У среднего и младшего медицинского персонала она должна увеличиться до 100% от средней зарплаты в регионе.

Проверка также показала, что Минздрав не обеспечил достижения целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». Это ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.