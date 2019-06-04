Отдых по-алтайски. Депутаты намерены легализовать алкоголь на турбазах

Депутаты Республики Алтай планируют разрешить продажу алкоголя на землях лесного фонда, где расположены туристические объекты. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Правовые пробелы попытаются устранить в июне на одном из пленарных заседаний.
Как передает «Парламентская газета», поправки внесут в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Авторы инициативы предполагают, что это поднимет инвестиционную привлекательность региона и поможет сформировать положительный имидж регионального туризма.
Турпоток в Алтайский край составил 2,2 млн человек
Большинство турбаз на сегодняшний день расположены на арендованных землях лесного фонда, где запрещено продавать алкогольные напитки. По мнению депутатов, если существующий запрет на алкогольную продукцию будет ликвидирован, то туристическая привлекательность повысится.
Новый законопроект разрешит бизнесу получать лицензии на продажу алкоголя при использовании стационарных торговых объектов и складских помещений. Даже если они построены на арендованных в рекреационных целях земельных участках лесного фонда.
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Ранее сообщалось, что турпоток в Республику Алтай идет вровень с показателями Алтайского края. Годовые показатели обоих регионов за 2018 год держатся на уровне более 2 млн человек.