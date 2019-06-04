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В алтайском селе мужчину застрелили из ружья

Новости
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Троицкий отдел следственного комитета по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об убийстве, произошедшем в одном из сел Зонального района. Об этом сообщат пресс-служба ведомства.

Как было установлено следствием, ночью 1 июня возле кафе в одном из сел Зонального района поссорились двое мужчин. Один из них ударил другого в лицо. Пострадавший сел в машину и поехал домой, где взял охотничье ружье. После этого он вернулся на место происшествия и застрелил своего обидчика.

В настоящее время обвиняемый взят под стражу, следственные мероприятия продолжаются.

Автор: Политсиб.ру