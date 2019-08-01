В алтайском селе мужчину застрелили из ружья

Троицкий отдел следственного комитета по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об убийстве, произошедшем в одном из сел Зонального района. Об этом сообщат пресс-служба ведомства.
Как было установлено следствием, ночью 1 июня возле кафе в одном из сел Зонального района поссорились двое мужчин. Один из них ударил другого в лицо. Пострадавший сел в машину и поехал домой, где взял охотничье ружье. После этого он вернулся на место происшествия и застрелил своего обидчика.
В настоящее время обвиняемый взят под стражу, следственные мероприятия продолжаются.