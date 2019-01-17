Барнаулец после переезда в Краснодар рассказал о минусах российского юга

Новости 03.06.2019 18:45 547

Дмитрий Федотов, автор блога на Ютуб, на протяжении нескольких месяцев рассказывает о сложностях, с которыми ему и его семье пришлось столкнуться во время переезда из Барнаула в Краснодар.

Уезжая в теплые края, Дмитрий был уверен, что уж с коммунальными платежами на юге России будет попроще, мол, там за отопление надо отдавать гораздо меньше. Но не тут-то было. За сравнение он взял квитанции за декабрь. К слову, в Барнауле у семьи Федотовых осталась четырехкомнатная квартира, а в Краснодаре они снимают двушку. Каково же было удивление сибиряков, когда они поняли, что разница в сумме не такая уж большая: на малой родине им пришлось отдать 6911 рублей, а на новом месте жительства – 5871 рубль, пишет "КП-Барнаул".

"Главный подвох пришел откуда не ждали – холодная вода в Краснодаре стоит на 66% дороже чем в Барнауле. Также дороже стоит водоотведение – на 34%. Если посчитать все вместе, то содержание жилья в Краснодаре на 32% дороже, чем в Барнауле", - подводит итог блогер.

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Также огорчил Дмитрия негатив со стороны местных жителей. «Если бы это происходило в странах бывшего Советского Союза, например, в Прибалтике - я бы назвал таких людей русофобами, - говорит сибиряк. - Считается нормальным послать соотечественника, обматерить или оскорбить в максимально распущенной и унизительной форме. И выглядит это со стороны отвратительно. В основном это проявляется в соцсетях».

Отдельный вопрос связан с медициной и доступностью услуг в этой сфере. "В той поликлинике, куда мы сейчас прикреплены, на одном участке могут находиться 100 тысяч человек. Из-за этого не просто сложно, а невозможно попасть к узким специалистам. А из-за того, что людей много, страдает и качество приема. Врачи здесь сами находятся в постоянном стрессе", - говорит Дмитрий.

Из-за недоступности врачей, приходится обращаться в платные клиники и вот тут сразу видно разницу: стоимость услуг от Барнаула отличается в три раза.

Цены на жилье очень сильно «кусаются», особенно, если хочется приобрести квартиру в хорошем районе, где не придется часами стоять в пробках. А где-нибудь на окраине да, вполне реально купить квадратные метры по барнаульским ценам, уточняет блогер.

Самый главный плюс на данный момент – это климат. Семья из Сибири пережила первую краснодарскую зиму и осталась очень довольна.

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"Люди говорят о том, что здесь дожди, серость, сырость, ветер – все это правда, но в Сибири это называется осень, а здесь это зима. Снег выпадал раза три. Можно сказать, что его практически не было, - признается Дмитрий. – Да, была отвратительная погода, такая, что несколько дней не хотелось выходить из дома, но все же не такая ужасная, как в Сибири".

Второй несомненный плюс – это близость моря. Два часа – и ты уже на побережье. Также непосредственно в Краснодаре много мест для прогулок – парки, скверы и т.д. "Здесь столько парков, что за полгода мы все обойти не смогли. В Барнауле же альтернативы для семейного отдыха нет – ты либо едешь в Горный Алтай, либо в Новосибирский зоопарк. В городе развлечений нет", - вспоминает блогер.

В финансовом плане тоже есть плюсы – постоянные скидки и распродажи. Начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой. Причем, как заверяет Дмитрий, цены действительно отличаются и дорогую брендовую вещь в конце сезона можно купить за сущие копейки.

Пока блогер семьей не намерен возвращаться обратно на малую Родину. Его близких вполне устраивает жизнь в Краснодаре.