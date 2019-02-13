Соцсети: барнаульцы не могут оплатить проезд банковской картой

Новости 03.06.2019 17:40 112

Расчёт в муниципальном транспорте банковской картой всё популярнее у жителей Барнаула. Тем не менее некоторые пассажиры сталкиваются со сложностями и не вполне адекватной реакцией кондукторов и водителей. Об этом рассказала горожанка в одном из популярных пабликов города.

Инцидент произошел 29 мая 2019 года в автобусе №37, когда кондуктор отказалась принимать оплату за проезд с банковской карты у пассажирки.

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По словам жительницы Барнаула, на транспортном терминале произошел технический сбой, из-за которого устройство не смогло прочитать карту. Девушка принципиально отказалась заплатить наличными, в итоге кондуктор стала угрожать, что «насильно её выгонит из транспорта».

Любопытно, на следующий день ситуация повторилась. Причем девушку обвинили в том, что на карте не хватает денежных средств. «Угрожали, что выгонят меня, либо остановят автобус, чтобы остальные пассажиры на меня повлияли и водитель вызовет полицию. На что я согласилась, но он этого не стал делать. Также мне сообщили, что уже все кондукторы и водители в курсе на счет меня и пообещали, что ни один автобус 37 маршрута меня не повезет, и что я обязана с собой возить наличные деньги», - рассказала пассажирка.

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