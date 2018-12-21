Не ищи выгоду. Алтайский ритейлер забрал долгострой в Новосибирске

Новости 03.06.2019 16:25 122

Владельцы сети «Мария-Ра» купили за 57 млн старый долгострой в Ленинском районе Новосибирска, пишет портал НГС. При этом недвижимость выросла в цене в 3,5 раза.

Победителем торгов оказалась компания «Новая Сибирь». По данным «Контур.Фокус», она в равных долях принадлежит бизнесменам из Алтайского края Александру, Алле, Галине и Евгению Ракшиным. Семья также владеет сетью супермаркетов «Мария-Ра».

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В ходе торгов цена долгостроя выросла в 3,5 раза: с 9,39 млн до 34,74 млн рублей. Кроме того, победителю также предстоит оплатить фиксированную стоимость участка под объектом — ещё 22,26 млн рублей. Таким образом весь участок со зданием обошёлся покупателю в 57 млн рублей.

В числе участников аукциона была также компания «КПД-Газстрой», которая возводит микрорайон «Чистая Слобода» вокруг долгостроя.

Дом на улице Титова, 248 впервые попал на торги в 2017 году, тогда его оценивали минимум в 12,5 млн рублей, а землю — в 40,35 млн. Площадь недостроя — 8,4 тысячи кв. м, площадь земельного участка — 14,6 тысячи кв. м. Первоначально застройщиком была муниципальная компания «Управление капитального строительства», но он оказался построен всего на 11%.

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После этого, объясняли в мэрии, возникли проблемы с финансированием строительства. Но через несколько дней после объявления первых торгов объект сняли с продажи «в связи с проработкой вопроса о комплексной застройке территории». По данным протокола аукциона, сейчас на участке можно строить многоквартирные дома высотой от 5 до 13 этажей.