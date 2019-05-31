Чего ожидать от летнего туристического сезона на Алтае

Новости 03.06.2019 16:50 123

3 июня состоялась пресс-конференция начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых. Он рассказал, каким будет новый турсезон в регионе.

Спикер отметил несколько традиционных туристических направлений: Белокуриха (включая Белокуриху-2), озеро Ая, «Бирюзовая Катунь» и окрестности села Алтайское. При этом Дешевых упомянул, что появился тренд на посещение труднодоступных и слабоосвоенных мест региона – где природа мало затронута хозяйственной деятельностью человека. Среди подобных мест начальник управления выделил Чарышский и Солонешенский районы.

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Рассказал Евгений Дешевых и о подготовке инфраструктуры к новому сезону. Сюда входят реновации различных объектов (в том числе, в Белокурихе) и путей к ним, а также укрепление пропускной способности маршрутов. В частности, аэропорт Барнаула будет принимать дополнительные рейсы из Москвы и других городов, для этого выделяются субсидии. Также введены дополнительные автобусные маршруты со стороны Новосибирска.

Вопросы прессы касались, в основном, «Бирюзовой Катуни», в деятельности которой Счетная палата Алтайского края недавно выявила многочисленные нарушения, и «курортного сбора».

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Евгений Дешевых подтвердил, что туркомплекс «Бирюзовая Катунь» продолжит принимать туристов. В данный момент управляющей компании нужно подписать график погашения задолженности перед налоговой и обязательство не допускать образования долгов впредь.

«В межсезонье всегда образуется финансовый разрыв – доходы поступают, как правило, летом, тогда как обслуживать объект приходится на протяжении всего года. Одна из главных задач сейчас – привести в порядок инфраструктуру, адаптировать ее к существующим реалиям. Это уже делается», - пояснил начальник управления.

На вопрос об эффективности «курортного сбора» Евгений Дешевых ответил, что о результатах говорить пока преждевременно.

«Мы и сами не до конца еще понимаем эффекты или их отсутствие <…> по нашим прогнозам, в этом году получится собрать 34,7 млн рублей для обустройства курорта Белокурихи», - сообщил он журналистам.

О прогнозах по турпотоку глава управления высказался не очень определенно, отметив, что в 2018 году количество туристов составило 2,1 млн человек.