Алтайские школьники приняли участие в квест-игре по безопасному интернету

Новости 04.06.2019 9:20 56

«Ростелеком» представил школьникам из Новоалтайска десять правил киберзащитника и рассказал об антивирусных программах, которые компания предлагает для защиты от сетевых угроз. Участниками встречи стали учащиеся 7 «А» класса средней общеобразовательной школы №8.

Встреча проходила в формате командной игры с элементами квеста. Школьники разделились на две команды, «Геймеры» и «Телекомрос», и собирали на скорость пазлы, разбирали задачки, играли в парные картинки и разгадывали ребусы.

Участникам игры «Ростелеком» презентовал буклет «10 правил информационной безопасности для настоящих киберзащитников», разработанный компанией специально для школьников. В буклете оператор собрал для подростков полезные советы по безопасному поведению в интернете: как завести надежный пароль, защитить свой аккаунт, распознать злоумышленников и фишинговые сайты. Настоящий киберзащитник, говорится в правилах, должен беречь тайну персональных данных, быть воспитанным и супервнимательным, пользоваться только надежными приложениями.

Специалисты «Ростелекома» рассказали новоалтайским школьникам о дополнительной опции «Антивирус», которую компания предлагает в каждом пакете услуг в сотрудничестве с крупнейшими разработчиками программного обеспечения. Вместе с интернетом абоненты «Ростелекома» могут подключить по выгодным условиям один из популярных антивирусов – Kaspersky, Dr Web и Eset NOD32.

«В опции «Антивирус» мы предлагаем популярные антивирусные программы против вирусов, троянцев, вредоносного ПО. Рекомендую родителям защитить детей от недетских сайтов и приложений антивирусом Kaspersky Safe Kids, который позволит контролировать активность вашего ребенка за компьютером. Ключевое преимущество опции «Антивирус» «Ростелекома» — получение дополнительной экономии*», — сообщила и.о. заместителя директора, директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Белкина.

Завершая встречу, «Ростелеком» подарил каждому участнику игры буклет о правилах информационной безопасности, а также головоломки, магниты и брелоки с логотипом компании.

В Алтайском крае и в Республике Алтай продолжает действовать акция «Без проблем», в рамках которой оператор предлагает новым и действующим абонентам выгодные тарифы на доступ в интернет при условии подключения антивирусной программы на выбор. Акция продлится до 31 июля 2019 года. Подробности в офисах компании или по телефону 8 800 1000 800.