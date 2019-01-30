Краевое правительство зарезервировало несколько участков для новых объектов медкластера

Правительство Алтайского края приняло постановление о резервировании земель для госнужд региона в Нагорной части Барнаула. Участки предназначены для размещения дополнительных объектов здравоохранения в рамках существующего медкластера.
Как следует из документа, девять крупных земельных участков будут зарезервированы сроком на три года. В отношении недвижимости вводится ряд запретов. Так, участки не будут передаваться в частную собственность, здесь нельзя возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания.
Все, что там возможно будет разместить – это детские площадки и места для пикников
Добавим, предыдущий аналогичный документ (о резервировании земель для нужд медкластера) был издан в апреле 2010 года.
К слову, общая площадь территории, включенной в резерв, превышает несколько млн кв. м. Как следует из данных портала «Публичная кадастровая карта», суммарная стоимость участков составляет несколько млрд рублей.
В будущем здесь могут появиться не только медицинские объекты, но и автомобильные парковки, а также рекреационные зоны.