Краевое правительство зарезервировало несколько участков для новых объектов медкластера

Новости 03.06.2019 15:50 140

Правительство Алтайского края приняло постановление о резервировании земель для госнужд региона в Нагорной части Барнаула. Участки предназначены для размещения дополнительных объектов здравоохранения в рамках существующего медкластера.

Как следует из документа, девять крупных земельных участков будут зарезервированы сроком на три года. В отношении недвижимости вводится ряд запретов. Так, участки не будут передаваться в частную собственность, здесь нельзя возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания.

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Добавим, предыдущий аналогичный документ (о резервировании земель для нужд медкластера) был издан в апреле 2010 года.

К слову, общая площадь территории, включенной в резерв, превышает несколько млн кв. м. Как следует из данных портала «Публичная кадастровая карта», суммарная стоимость участков составляет несколько млрд рублей.

В будущем здесь могут появиться не только медицинские объекты, но и автомобильные парковки, а также рекреационные зоны.