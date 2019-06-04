В АлтГТУ чествовали победителей и призеров Всероссийских олимпиад

Новости 03.06.2019 19:30 109

31 мая в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова состоялось чествование победителей и призеров Всероссийских олимпиад, по итогам которых школьникам предоставляется право зачисления в вуз без вступительных экзаменов или начисляются дополнительные баллы при поступлении в АлтГТУ. Документальные свидетельства успехов в различных науках будут действительны несколько лет, и старшеклассники смогут ими воспользоваться после окончания школы.

На встречу с ректором АлтГТУ Андреем Марковым пришли около 50 школьников, учащихся 9-11 классов, победителей и призеров многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», Ползуновской открытой межрегиональной олимпиады школьников по комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия) и открытой личной интернет-олимпиады по программированию «Универсиада Алтая». Также в торжественном мероприятии приняли участие первые выпускники Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова».

«Для нас очень большая честь, что вы к нам пришли. Вы являетесь гордостью Алтайского края, призерами и победителями не просто рядовых олимпиад, а олимпиад российского уровня с международным участием. Вы представляете самых умных и перспективных людей региона. АлтГТУ всегда славился работой со школьниками, для нас всегда это было приоритетным направлением, – подчеркнул ректор Андрей Марков, – широко известны разработки наших учёных в области машиностроения, материаловедения, IT-сферы, биотехнологий и строительства. И вы можете стать частью этого процесса».

Собравшихся приветствовали Станислав Хомутов, проректор по непрерывному образованию, Андрей Воронин, заместитель начальника военного учебного центра, Александр Беушев, директор института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, Альбер Лунев, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания, выпускник АлтГТУ.

На мероприятии школьники представили свои разработки и научно-исследовательские проекты. В завершении встречи ректор вручил школьникам сертификаты на право первоочередного зачисления в АлтГТУ.