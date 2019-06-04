«День детского здоровья»: более 200 бесплатных консультаций провели ведущие профессора АГМУ

Новости 03.06.2019 14:40 107

В Алтайском государственном медицинском университете подведены итоги акции «День детского здоровья», приуроченной к Дню защиты детей. В рамках акции, которая проводится вузом третий год подряд, 31 мая в двух клиниках Алтайского медицинского университета – Профессорской клинике и Консультативно-диагностическом центре – был организован бесплатный прием юных пациентов.

Родителей с детьми, пришедших на прием, консультировали ведущие профессора университета, известные в Алтайском крае врачи. Это профессор, врач хирург-онколог высшей квалификационной категории, Заслуженный врач РФ Владимир Кожевников, врач педиатр-нефролог высшей категории, Заслуженный врач РФ Галина Выходцева, профессор, врач педиатр-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Юрий Лобанов, профессор, врач-педиатр высшей квалификационной категории, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Евгений Скударнов, профессор, врач педиатр-гематолог высшей квалификационной категории Ольга Колесникова, врач аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Алексей Хабаров, врач педиатр-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Валерий Горобченко, врач-педиатр высшей квалификационной категории, детский нефролог Наталия Михеева, врач гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Денис Фуголь, врач-педиатр высшей квалификационной категории Ольга Малюга и не только.

Юных пациентов на входе встречали волонтеры, ординаторы в белых халатах и дарили яркие воздушные шары. В обеденный перерыв для детей и их родителей кафедра анестезиологии, реаниматологии и клинической реаниматологии организовала мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи на тренажерах из Симуляционного центра вуза.

Как отметили в АГМУ, многие пациенты пришли на прием с серьезными патологиями, требующими детального обследования и дальнейшего лечения.

Ольга Чернова привела на прием к эндокринологу 15-летнюю дочь: «Мы получили просто шикарную консультацию у Ольги Михайловны Малюга. Первый раз такое, что врач принимала нас 45 минут! Она просмотрела всю карточку, провела детальный обстоятельный осмотр, измерила разные параметры, подробно расспрашивала. Получили рекомендации на дополнительные обследования, чтобы определить дальнейшую схему лечения. Самое главное, что направление к эндокринологу у нас было, но визит к доктору по разным причинам откладывали. Акция в этом смысле простимулировала – теперь будем продолжать лечение и обязательно пойдем еще раз к этому специалисту. Очень благодарна Алтайскому медицинскому университету за такую хорошую акцию. Очень все понравилось. Чувствуется, что здесь тебе хотят помочь, и, если есть проблемы со здоровьем – решить их».

Всего в течение дня в рамках «Дня детского здоровья» оказано более 200 консультаций. Это в три раза больше в сравнении с акцией прошлого года. Желающих попасть на прием к ведущим профессорам вуза оказалось так много, что для тех из них, кто записался и не вошел в график приема 31 мая, будут организованы дополнительные бесплатные консультации на этой неделе.