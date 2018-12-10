Алтайский край потерял одну позицию в рейтинге социально-экономического развития

Новости 03.06.2019 15:15 123

«РИА Новости» подготовили анализ социально-экономического положения российских регионов за 2018 год. Алтайский край занимает в нем 46-ое место. По результатам 2017 года регион был выше на одну позицию.

В основу методики, по которой рассчитывался рейтинг, заложены индикаторы, объединенные в четыре группы: показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер. В рейтинг были включены все 85 субъектов РФ.

Итак, Алтайский край оказался на 46-ом месте в списке с интегральным рейтинговым баллом 38,474. В 2017 году регион занимал 45-ое место, его интегральный рейтинг - 38,503. Снижение, как отмечается в исследовании, было несущественным.

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Отметим, что Республика Алтай оказалась на 83-м месте, ее интегральный рейтинговый балл составил 13,814. Регион сохранил свои позиции: по итогам 2017 года он также занимал предпоследнюю строчку в исследовании.

В свою очередь Новосибирская область продолжает «подтягиваться» в рейтинге, заняв 24-ое место (49,591 балла). Кемеровская область расположилась на 20-м месте (54,055). Для сравнения, в прошлом году она была на 21 месте с интегральным баллом - 49,010. Так, ее рейтинг вырос более чем на пять баллов.

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Согласно подсчетам, Москва, Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан стали лидерами по социально-экономическому положению регионов за прошлый год, в аутсайдерах - территории Северного Кавказа и Дальнего Востока.

В целом в 2018 году в большинстве регионов наблюдалась позитивная динамика социально-экономического развития, хотя во многих субъектах остаются проблемные точки.