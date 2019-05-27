Трудовая инспекция отреагировала на жалобу алтайской санитарки

Получила продолжение история с санитаркой «Лебяжинской туберкулезной больницы» (ЛТБ), требовавшей от медучреждения дополнительных выплат. Подробнее о данном противостоянии "Политсибру" писал на прошлой неделе.
Ранее сотрудница обращалась к главврачу ЛТБ Марине Голубевой с жалобой на неисполнение постановления Конституционного Суда РФ, которым установлено, что плата за работу ночью, по выходным и в праздники, а также за сверхурочный труд, начисляется сверх МРОТ, а не входит в него. На практике же, по словам санитарки, все ее доплаты за апрель (24 часа) оказались включены в «минималку».
Главврач направила работнице официальный ответ, в котором указала, изменять порядок оплаты труда не в ее силах - это возможно только на основании приказа Минздрава.
Между тем в конце прошлой недели Марина Голубева вручила санитарке уведомление о предстоящем заключении допсоглашения к трудовому договору (в нем прописан новый порядок начисления зарплаты). Дата соглашения указана на настоящий день, хотя уведомление должно вручаться не позднее, чем за два месяца до заключения допсоглашения. В случае отказа от подписания, санитарке грозит увольнение.
Женщина просит привлечь главврача к уголовной ответственности
«Политсибру» обратился к Марине Голубевой за комментарием. Как пояснила главврач, уведомления о заключении допсоглашений были вручены сотрудникам еще в январе, тогда как сами допсоглашения подписаны не были потому, что от краевого Минздрава не поступало утвержденных форм этих документов.
«Мне самой пришло уведомление, а допсоглашений пришлось потом дожидаться. Мы же не можем в произвольной форме их составлять. То есть, уведомления всем направлялись, просто допсоглашение санитарке дали только сейчас», - сказала Марина Голубева.
Трудинспекция на основании жалобы санитарки провела внеплановую проверку, по итогам которой выдала главврачу ЛТБ предписание заново вручить сотруднице уведомление, а спустя два месяца предоставить на подпись дополнительное соглашение. Дальнейшая судьба санитарки будет зависеть от нее самой.
«Даем уведомление. Если через два месяца она допсоглашение подписывает, то остается и спокойно дальше работает. Если нет, то увольняется по соответствующей статье. Вся процедура четко прописана, тут уж ей самой решать», - разъяснила главврач.
Положительно оценили работу медучреждения около 10 процентов респондентов.
Напомним, что камнем преткновения стало противоречие между постановлением Конституционного Суда РФ и действиями Минздрава Алтайского края, который не издавал соответствующий приказ.
«В связи с принятием Конституционным судом постановления «О выплатах, связанных со сверхурочной работой, работой в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни» требуется дополнительное финансирование. В связи с чем министерством прорабатывается данный вопрос со всеми заинтересованными ведомствами», - сообщили изданию в пресс-службе алтайского Минздрава.