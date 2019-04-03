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Минстрой предлагает отказаться от «бессмысленных» счетчиков тепла

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства выдвинуло предложение отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Вопрос о необходимости такого устройства будет рассмотрен в июне на заседании межведомственной группы.

Как передает «Российская газета»,  в последнее время граждане перекрывают вентили в своей квартире, обогревая пол, потолок и смежные стены за счет соседей. Еже одним доводом стало то, что фактическое потребление тепла конкретной квартирой невозможно подсчитать с помощью приборов учета. 

Также стоит помнить о том, что монтаж такого прибора несет за собой множество сложностей, а именно непредвиденные расходы. Причем срок его службы составляет всего 12 лет.

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«Это правильная инициатива, я ее полностью поддерживаю. С технологической точки зрения не бывает отопления в одной квартире, обогревается весь дом. Напомню, ранее уже пытались разделить расчет отопления в квартирах и расчет отопления в подъездах. А ведь тепло из квартир свободно идет в подъезды, это чистая глупость. Теперь ввели обязательное условие – установка внутриквартирных счетчиков. Согласно схеме, если в  какой-то квартире меньше потребления, то владельцы будут меньше платить за услугу ЖКХ. Однако расчет ведется по общедомовому счетчику. Суммы никогда не совпадают. Тепло теряется в подвалах, чердаках, подъездах. Полная бессмыслица!», - подчеркнул председатель ТСЖ "Красноармеский,53" Константин Емешин.

По словам общественника, большинство европейских стран уже перешли на так называемую «идеологию», которая называется «две трубы». В каждую квартиру подведены труба с газом и с холодной водой. В Барнауле есть один такой дом на улице Партизанская, данную систему установили в качестве экспериментальной.

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При этом каждая квартира имеет подогрев, таким образом, жильцы сами определяют, сколько им необходимо горячей воды. Если надо больше тепла, то больше подтапливают, как в обычном частном доме. Именно так квартира становится полностью автономной, - пояснил Емешин. - В моем доме нет счетчиков тепла из-за циркуляционного теплоснабжения, здесь их технически невозможно установить. Учет тепла в квартирах не имеет смысла, так как невозможно разделить где чье тепло».

Автор: Политсиб.ру