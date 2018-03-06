Осужденный экс-депутат АКЗС по иску прокуратуры вернул в бюджет 14 млн рублей

Новости 03.06.2019 12:40 189

По иску прокуратуры Алтайского края в бюджет взыскано более 14 млн рублей в качестве ущерба, причиненного налоговым преступлением. Судя по обстоятельствам уголовного дела, речь идет о бывшем депутате АКЗС Алексее Кушнареве, которого обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением крупного дохода.

Установлено, что ответчик, не имеющий регистрации в качестве ИП, в период с 2012 по 2016 годы от имени подставных лиц по договорам купли-продажи осуществлял реализацию земельных участков и жилых домов (всего - 142 объекта) на территории поселка Лесной. Сумма дохода, полученная им от продажи объектов недвижимости, составила более 109 млн рублей. При этом налог на доходы физических лиц не исчислялся и не уплачивался.

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Приговором Индустриального районного суда Барнаула Кушнарев в марте 2018 года был осужден по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно и штрафом в размере 50 тысяч рублей.

В результате неуплаты налога на доходы, полученные от незаконной предпринимательской деятельности, бюджету Алтайского края и Барнаула был причинен ущерб в размере более 14 млн рублей. Прокуратура обратилась с иском в суд, с ответчика взыскана сумма ущерба.