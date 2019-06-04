«Наследники Ползунова»: в АлтГТУ вручили сертификаты об окончании обучения первым выпускникам

31 мая в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко, вручили сертификаты об окончании обучения и подарки 20-ти выпускникам 11-го класса.
Как рассказали в АлтГТУ, торжественная церемония состоялась в рамках традиционного ректорского приема. Это первый выпуск «наследников Ползунова», поэтому внимание к ним приковано особое. Сегодняшние выпускники проучились в нем всего два года, с момента его создания. За это время барнаульские старшеклассники смогли освоить углубленную программу дополнительной подготовки по предметам естественнонаучного цикла, приняли участие в различных олимпиадах, конкурсах, турнирах, где становились призёрами и победителями.
Ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков назвал очень важным для развития Алтайского края сотрудничество возглавляемого им вуза с Фондом Андрея Мельниченко в деле подготовки талантливых детей и объявил о новой совместной инициативе, направленной на поддержку одаренных ребят: «Мы рассматриваем этих детей как потенциальных наших студентов. У нас есть договорённость с Фондом Андрея Мельниченко о том, что будут установлены дополнительные стипендии для тех выпускников, которые поступят в наш университет».