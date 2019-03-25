ЛДПР vs «Единая Россия»: кто выиграл довыборы в алтайских сельсоветах

Новости 03.06.2019 10:50 114

В Алтайском крае 2 июня прошли анонсированные ранее дополнительные выборы депутатов в Маралихинский и Карповский сельсоветы Краснощековского района. «Политсибру» выяснил имена победителей.

Как сообщили в Маралихинском сельсовете, там выиграл кандидат от «Единой России» Владимир Медведев – за него проголосовало 98 % явившихся на участки избирателей. Его единственным соперником выступал выдвинутый ЛДПР Борис Чепурной. Явка избирателей составила 54 %.

В Карповском сельсовете, по данным краевого реготделения ЕР, победила единоросс Марина Ташлыкова, набравшая 95,5 % голосов при явке 50 %. С ней соперничал Александр Влах – кандидат от ЛДПР.