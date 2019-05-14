Рубцовский перевозчик «катится» к банкротству?

Новости 03.06.2019 10:15 105

Городское пассажирское предприятие Рубцовска оказалось на грани банкротства, передают «Вести 22». Речь идет об автобусах МУП «ПАТП». В свою очередь, администрация города отказалась помочь предприятию финансами.

Ранее сообщалось, что рубцовские перевозчики повысят цены на проезд в общественном транспорте. В частности, после майских праздников должны были повысить цены в городских маршрутках с 20 до 25 рублей за одну поездку.

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Большие пробеги, маленькая плотность населения – они автоматически делают маршруты нерентабельными. Говорить, что 24 рубля нас спасло, неправильно. При любом увеличении тарифа автоматически падает пассажиропоток, - рассказал директор МУП ПАТП Алексей Ворошилов.

К слову, положение предприятия усугубило и то, что автобусный парк здесь изношен на 90 процентов. Последний раз его частично обновляли 10 лет назад.

Автобусы автобусах МУП «ПАТП» перевозят рубцовских льготников. За их перевозку предусмотрена компенсация из бюджета – 400 тысяч рублей. Но большую часть этих денег получает троллейбусное предприятие Рубцовска. Пассажиры бьют тревогу, ведь предприятие также обслуживало жителей отдалённых микрорайонов и садоводческие маршруты, которые малоинтересны коммерческих перевозчикам.

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Известно, долг муниципального предприятия по налоговым платежам составляет 18 млн рублей. 20 мая по иску ФНС суд ввёл на рубцовском АТП процедуру наблюдения – это одна из стадий банкротства. Назначен временный управляющий из Ульяновска.