В Алтайском крае выделено 110 млн рублей на ежемесячные выплаты из маткапитала

Новости 03.06.2019 9:39 139

За шесть месяцев 2019 года в Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю поступило 1107 заявлений от семей, которые выбрали получение материнского капитала в виде ежемесячных выплат. Общая сумма выплат составит 110 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, право на такую выплату есть у семей, где второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Основным условием для назначения выплаты является материальное обеспечение семьи. Так, ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен быть выше полутора прожиточных минимумов в месяц, то есть 14 тысяч 859 рублей.

Отмечается, что размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала с 2019 года составляет 9 тысяч 811 рублей.

Определить, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, можно с помощью электронного сервиса - семейного калькулятора на сайте ПФР. Для расчета достаточно указать регион проживания, состав семьи и ее официальные доходы. При подсчете дохода семьи учитываются все выплаты в денежной форме, полученные семьей за год.

Данная мера господдержки действует до 31 декабря 2021 года. Размер семейного капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Всего в Алтайском крае Пенсионный фонд выдал семьям более 165 тысяч сертификатов на материнский капитал.