В Алтайском крае полицейский погиб в ДТП

Новости 03.06.2019 8:15 129

Полицейский погиб в аварии на трассе Волчиха-Рубцовск. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю информацию подтверждает и сообщает, что по факту данного происшествия проводится проверка с целью уточнения обстоятельств и деталей произошедшего.

На данный момент известно, что погибший - сотрудник полиции МО МВД «Рубцовский» 1987 года рождения. Находясь за рулем своего автомобиля «Мазда», он не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и перевернулся.

Авария произошла в 15 километрах от села Волчиха, возле заправки «Рич-Ойл». Водитель скончался на месте.