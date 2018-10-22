Замгубернатора Алтайского края: «Первый раз на госслужбу меня позвал Александр Лебедь, но я отказался»

Мнения 03.06.2019 7:10 575

В октябре 2018 года при формировании нового состава правительства Алтайского края губернатор Виктор Томенко не только решил отказаться от первых заместителей председателя, но и предложил новую должность в структуре кабмина - зама, отвечающего за ЧС. Им стал 55-летний Игорь Степаненко. "Политсибру" пообщался с чиновником и выяснил ряд любопытных деталей о работе, увлечениях и личной жизни зампреда регионального правительства.

Будущий вице-губернатор родился в Норильске, окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического института. Работал учителем истории, директором школы. В 1996 году был избран на должность главы местного самоуправления города Кайеркан Красноярского края. Занимал должность замглавы Норильска, начальника управления приоритетных национальных и краевых проектов правительства Красноярского края, начальника управления внешних связей губернатора Красноярского края. С 2012 по 2018 год - замруководителя аппарата правительства Красноярского края.

- Игорь Борисович, в составе правительства Алтайского края вы один из многочисленных представителей красноярской «диаспоры». При каких обстоятельствах вам поступило предложение переехать на Алтай? Как долго раздумывали над ним?

- Я не раздумывал вообще, так как с Виктором Петровичем (Томенко – прим. ред.) проработал достаточное долгое время. Жизнь свела меня с ним как с руководителем, когда он был еще директором Заполярного филиала в компании «Норильский никель». Я рад был продолжить с ним работать.

Не могу согласиться с тем, что красноярская «диаспора» многочисленна. Из 21 члена правительства лишь 4 красноярцы: два зампредседателя правительства плюс два министра. Еще два красноярских представителя занимают иные руководящие должности в органах исполнительной власти Алтайского края. Все эти люди работали с Виктором Петровичем не один год. Губернатор ориентируется, в основном, на местные кадры, представителей Алтайского края, а это опытные специалисты и управленцы.

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- Знаю, что вы до своего назначения не курировали сферу, связанную с ЧС. Насколько легко вам удалось вникнуть в новую деятельность? С какими министерствами и ведомствами приходится взаимодействовать чаще всего?

- Решение губернатора об усилении данного направления не случайно. Алтайский край находится в зоне особых рисков. Регион подвержен ситуациям, которые можно охарактеризовать как сложные, а порой и чрезвычайные. И прошедший год не стал исключением, например, по паводку, а 2019 год является сложным по противопожарной обстановке.

Во многих регионах в органах исполнительной власти созданы специальные структуры, занимающиеся вопросами безопасности населения, гражданской обороны, чрезвычайными ситуациями и т.д. В регионах СФО этим занимается определенное количество чиновников. Сегодня мой функционал заключается в координации работы всех служб, подразделений, ведомств и иных органов управления, которые должны обеспечить выполнение общих вышеназванных задач. Не скажу, что эта работа для меня совсем новая. В Красноярском крае я был муниципальным, а затем и государственным служащим и занимался, в том числе, решением этих вопросов. Появление такой должности – необходимость, определенная современными требованиями по решению вопросов жизнедеятельности людей.

Наиболее часто мне приходится взаимодействовать с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, офицеры и личный состав которого заслуженно считаются одними из лучших в стране, значительную роль в крае выполняет Управление по обеспечению безопасности в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В этом подразделении находится более 1000 сотрудников, из них 924 человека обеспечивают пожарную безопасность в различных населенных пунктах.

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- Что скажете о подготовке к паводку-2019? Какова вероятность того, что этот год будет одним из самых спокойных за последнее время?

- Есть высказывание: «Хочешь мира, готовься к войне». Неспроста в этом году распоряжением №1 губернатором края был утвержден план по подготовке к противопаводковым мероприятиям. Их проведение совместно с органами местного самоуправления, МЧС, краевого Управления позволило нам встретить момент ожидаемых неприятностей достаточно спокойно. Было сэкономлено много средств. Лишь один раз в Тальменском районе нам пришлось произвести серию взрывов, чтобы не допустить ледовых заторов.

Готовность края к паводкоопасному периоду была чрезвычайно высокой. Мы, к сожалению, очень зависим от той обстановки, которая складывается в Горном Алтае – таяние снега, обильные осадки и пр., все идет с гор через нашу территорию. И все же вторая волна паводка была более тревожной. Незначительно от паводка пострадали Чарышский, Краснощековский районы. Из-за повышения уровня воды в озерах и грунтовых вод в низменных участках местности существует угроза подтопления поселка Малиновое озеро в Михайловском районе и поселка Балластный Карьер города Славгород.

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- Если здесь все более-менее спокойно, давайте обратимся к теме пожаров. Ежедневно мы видим сводки МЧС о ландшафтных пожарах, о сельхозпалах. Удалось ли стабилизировать ситуацию и когда ожидать окончания пожароопасного сезона?

- В крае официально пожароопасный период объявили 5 апреля, а 1 мая мы вынуждены были объявить особый противопожарный режим. В большей части муниципалитетов был введен уровень повышенной готовности. Только на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, с учетом длительных теплых выходных, мы вынуждены были организовать круглосуточную работу межведомственного штаба. Было пресечено более 880 ситуаций, которые могли привести к возгораниям. К сожалению, сегодня мы наблюдаем рост пострадавших и погибших на пожарах. С начала года в крае произошло около 8000 пожаров. Только за майские праздники произошло более 2500 пожаров, большинство из них по причине сельскохозяйственных поджогов и неосторожного обращения с огнем.

На сегодняшний день погодные условия и противопожарные мероприятия привели к тому, что мест активного горения в крае немного. Но ситуация с ландшафтными пожарами закончится тогда, когда пробьется зелень и погасит сухостои. Правда, ситуация с лесными пожарами будет держать нас в напряжении весь летний период. В целях недопущения гибели людей межведомственными группами из сотрудников социальной защиты, МЧС, МВД, представителей органов местного самоуправления в крае еженедельно проводятся обследования жилых домов, прежде всего частного сектора. В том числе места проживания социально-неадаптированных семей, пенсионеров, инвалидов, проводятся противопожарные инструктажи, распространяются памятки на противопожарную тематику.

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- За свою карьеру вы поменяли несколько профессий. Почему, будучи директором школы, решили пойти в политику?

- После учебы я вернулся на свою родину и прошел этапы профессионального роста от учителя до директора школы. Чрез десять лет работы в школе руководством образования города Норильска был выдвинут кандидатом на должность главы города Кайеркана. Честно говоря, это стало для меня неожиданностью, но получив определенную аргументацию, поразмыслив, решил согласиться.

- В середине 1990-х вы выиграли выборы мэра. Какой опыт вынесли, отработав несколько лет главой муниципалитета? Как известно, до этого аналогичный пост занимала ваша мама. Она как-то повлияла на решение идти на выборы?

- Родители не знали о моем решении идти на выборы до последнего. Они уже давно уехали, как принято говорить у северян, на «материк» и я предпочел не тревожить их подобными известиями. После этого началась работа над реализацией моих планов по программе, которую я за 10 лет выполнил в полном объеме. В целом я доволен своей работой, надеюсь, что и люди, живущие в Кайеркане, тоже.

- Вы, пожалуй, единственный человек из нынешнего краевого кабмина, который занимал руководящую муниципальную должность.

- Я в этом не уверен, что один. Правда, когда сам пройдешь муниципальную школу, многие вопросы и проблемы, конечно же, рассматриваешь с учетом имеющегося опыта.

- При каких обстоятельствах вы перешли на работу в правительство Красноярского края?

- После объединения северных городов мне довелось совмещать работу в администрации Кайеркана с должностью заместителя мэра города Норильска по социальной политике. Кроме основных профессиональных задач занимался целым рядом направлений по работе с общественниками, возглавлял Норильское городское отделение партии «Единая Россия», был, так скажем, в гуще событий.

Первое предложение о переходе на государственную службу я получил от Александра Ивановича Лебедя, но тогда был целый ряд препятствий. Позже губернатором Красноярского края стал Александр Геннадьевич Хлопонин, и именно от него поступило повторное предложил переехать в Красноярск и возглавить управление приоритетных национальных и краевых проектов. Я полагал, что это будет интересно, что пик своих возможностей на муниципальном фронте я прошел, и согласился на переезд.

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- За без малого 10 лет в красноярском кабмине вы отвечали за приоритетные национальные и краевые проекты, являлись начальником управления внешних связей губернатора, а также замруководителя аппарата правительства. Какая из этих должностей наиболее полно позволила вам раскрыться?

- Каждое направление, конечно же, имело свои отличительные особенности. Первый стартовый эпизод был наиболее для меня интересен и результативен. Это был период творческой деятельности. Национальных проектов было лишь 4, их дополняли 4 проекта Красноярского края. Наладить эффективное исполнение этих проектов было чем-то новым, требующим поисков механизма реализации. И в реализации этих мероприятий нам удалось достичь достаточно высоких результатов. В эмоциональном плане обогащала работа, конечно, в управлении внешних связей. Это и международное, и межрегиональное сотрудничество, знакомство с большим количеством новых людей, участие в знаковых мероприятиях.

В части получения опыта - отмечу работу в аппарате правительства. Она была более сложной по многоплановости, приходилось заниматься всеми без исключения вопросами, это требовало значительных усилий. В это время вся жизнь проходила на работе, 10-12 часов были нормой. В последние годы это было связано с подготовкой Красноярска к XXIX Всемирной Зимней Универсиаде.

- Как-то отвечая на вопрос алтайского журналиста, вы подчеркнули, что пользы от того, что профильный министр будет лично приезжать на крупные аварии – никакого.

- Не совсем так. На крупных, серьезных авариях обязательно присутствуют руководители различных уровней, в том числе и члены правительства. Все зависит от правильности организации выполнения работ, а в случае аварий это особый порядок. Вмешиваться надо тогда, когда ситуация становится неуправляемой, нет решения вопроса. Необходимо доверять тем, с кем работаешь. Подчеркиваю, что, когда, требуется реальное вмешательство, оно обязательно последует.

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Я сам достаточно езжу по краю, но не везу за собой помощников и представителей СМИ, чтобы задокументировать свое присутствие в том или ином месте. Краевая власть отвечает за всю территорию при решении многочисленных вопросов. Только за последнее время я посетил территории края, о которых уже упоминал выше – это районы, подвергшиеся подтоплениям, встречался с руководителями этих территорий для обсуждения наиболее сложных вопросов. Такую работу выполняют все представители власти края.

- Многие обращают внимание на то, что вы, как и нынешний губернатор Виктор Томенко, родом из Норильска. Расскажите, как давно вы с ним знакомы?

- Как руководитель Каейркана в свое время я решал вопросы с градообразующим предприятием. Когда Виктор Петрович стал самым молодым руководителем Заполярного филиала компании «Норильский никель», естественно, что по вопросам муниципального уровня мне приходилось обращаться к нему. Уже тогда я видел в нем ответственность и государственные подходы, чем, кстати, отличались все норильские руководители на производстве. Потом я уехал работать в Красноярск, Виктор Петрович тоже вскоре прибыл туда для продолжения работы в правительстве Красноярского края.

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- Игорь Борисович, насколько вы медийный человек? Активны ли вы в соцсетях?

- Я не думаю, что у меня когда-то возникали проблемы в коммуникации, и здесь, надеюсь, они тоже возникать не будут. Я достаточно открытый человек, абсолютно доступен для обсуждения любых вопрос, самокритичный и неравнодушный к оценкам других. Сегодня при наличии интернета ничего скрыть нельзя и лучше быть откровенными и открытыми, чтобы не портить свой имидж и имидж власти. Я внимательно слежу за всем, что происходит, но сам в соцсетях неактивен. Для нас не безразлично, что и как оценивается, какие события происходят в крае, как на них реагирует сообщество. Губернатор требует от нас открытости и сам подает пример.

- Расскажите о своей семье. Какое хобби у вас есть?

- Моя супруга и дочь проживают в Красноярске. Недавно у меня родился внук, к сожалению, я не вижу, как он растет, хотя мне ежедневно присылают фотографии. Супруга работает и помогает воспитывать внука. Жена часто приезжает ко мне, но о переезде в ближайшее время речи не идет. Дочь пока сюда не добралась, но уже заочно полюбила Алтайский край. Я активно делюсь с семьей впечатлениями. В Кемерово проживает моя сестра и племянники.

Я сохранил интерес к истории и прежде всего к археологии, с этой точки зрения край для меня тоже интересен. Кроме того, много лет занимаюсь коллекционированием знаков и значков – фалеристикой.