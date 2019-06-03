Алтайские специалисты рассказали о кишечной инфекции

Новости 03.06.2019 9:15 96

Алтайские специалисты рассказали о пищевых отравлениях, вызываемые бактериями «протея». Микроорганизмы рода «Proteus» так же, как и кишечная палочка, широко распространены во внешней среде, в каловых массах животных и человека, что и является источником обсеменения пищевых продуктов.

Определение антигенной формулы микроорганизма, выделенного от больного человека и сравнивание ее с антигенной формулой микроорганизма того же вида, но выделенного из пищевого продукта, мяса (послужившего сырьем для приготовления этого продукта), людей, контактировавших с данным продуктом, позволяет проследить и выявить источник заражения людей.

Данный микроорганизм выдерживает нагревание в 65 °С в течение 30 минут, при 70 °С протей инактивируется. Замораживание слабо влияет на его жизнеспособность. При хранении мяса в режиме -13 °С эти микробы выделяли из него в течение шесть месяцев. Проявление данной болезни у людей достаточно своеобразно. Инкубационный период (от момента попадания в организм до проявления болезни) укладывается в 4 - 20 часов. Болезнь может иметь внезапное начало, сопровождаться схваткообразными, режущими болями в кишечнике, тошнотой и рвотой, поносом. В фекальных и рвотных массах иногда отмечают наличие крови. В тяжелых случаях наблюдают судороги, падение сердечной деятельности, побледнение слизистых.

Санитарная оценка мяса, из которого выделена палочка протея такая же, как и при выделении бактерий рода сальмонелла. Мясо рубят на куски по 2 кг, варят 2,5 часа и только после этого используют для реализации или на пищевые цели. Внутренние органы уничтожают. Органолептические изменения у пищевых продуктов, в которых содержится палочка протея присутствуют. Появляется неприятный запах, похожий на запах тухлых яиц или плесени, возможно появление слизи. В таком случае мясо уничтожают, т.к. на пищевые цели оно непригодно.