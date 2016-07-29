Алтайские полицейские спасли людей из горящего автомобиля

Новости 02.06.2019 0:06 288

В Республике Алтай полицейские спасти двух мужчин, застрявших в горящем автомобили. Как сообщает республиканское МВД, днем 29 мая капитаны полиции Валерий Яхьяев и Артем Бочкарев возвращались с командировки на служебной машине.

На трассе они заметили, что ехавший сзади автомобиль «Тойота Премио» бросает из стороны в сторону. Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась. Сотрудники полиции резко затормозили с бросились к пылающему авто. В этот момент рядом проезжали их коллеги: капитан Денис Курносов и лейтенант Иван Соклаков. Они тоже побежали помогать и вызвали скорую.

Тем временем, водитель и пассажир «Тойоты» не могли выбраться из машины, поскольку их зажало, а двери заблокировались. Пламя нарастало, тогда полицейские разбили стекла и вытащили пострадавших. После чего передали их медикам. Автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит.