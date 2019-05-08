Персонал и покупателей двух бийских ТЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Оперативным службам Бийска пришлось провести вынужденную эвакуацию персонала и посетителей двух торгово-развлекательных центров. Речь идет о «Созвездии» и «Воскресении». Причина в том, что в отдел полиции позвонил неизвестный мужчина, который заявил о минировании этих объектов.
Приехавшие МЧС, скорая помощь, кинологическая служба и дежурная часть не нашли там никаких взрывных устройств. Как сообщают некоторые очевидцы, людей не особо беспокоила вероятная опасность. Выйдя, они не отходили от здания, ожидая, когда им разрешат вернуться в помещения.
Сейчас проверки проводят на 12 объектах в Барнауле
Напомним, ранее волна ложных минирований прокатилась по Сибири в мае. Например, 8 мая только в Барнауле «заминировали» более десяти торговых центров. В общей сложности из ТЦ тогда вывели более тысячи человек. А 7 мая в ряде других городов также эвакуировали посетителей торговых центров и других объектов, в частности, в Волгограде, Нижнем Новгороде, Омске и Красноярске. Ложные сообщения об актах терроризма распространяли с помощью анонимной рассылки по электронной почте.