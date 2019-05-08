Персонал и покупателей двух бийских ТЦ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Новости 01.06.2019 23:44 211

Оперативным службам Бийска пришлось провести вынужденную эвакуацию персонала и посетителей двух торгово-развлекательных центров. Речь идет о «Созвездии» и «Воскресении». Причина в том, что в отдел полиции позвонил неизвестный мужчина, который заявил о минировании этих объектов.

Приехавшие МЧС, скорая помощь, кинологическая служба и дежурная часть не нашли там никаких взрывных устройств. Как сообщают некоторые очевидцы, людей не особо беспокоила вероятная опасность. Выйдя, они не отходили от здания, ожидая, когда им разрешат вернуться в помещения.

По Сибири прокатилась волна «минирования» крупных ТЦ: последние данные Новости 08.05.2019 16:05 Сейчас проверки проводят на 12 объектах в Барнауле 333

Напомним, ранее волна ложных минирований прокатилась по Сибири в мае. Например, 8 мая только в Барнауле «заминировали» более десяти торговых центров. В общей сложности из ТЦ тогда вывели более тысячи человек. А 7 мая в ряде других городов также эвакуировали посетителей торговых центров и других объектов, в частности, в Волгограде, Нижнем Новгороде, Омске и Красноярске. Ложные сообщения об актах терроризма распространяли с помощью анонимной рассылки по электронной почте.