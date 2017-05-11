Житель Алтая напал на офис микрозаймов в Новосибирске

Новости 01.06.2019 23:20 308

Как установили полицейские, вечером 27 мая житель Алтайского края зашел в офис микрофинансовой организации в Новосибирске. Причем эта компания находилась на главной улице города — Красном проспекте. Мужчина напал на продавца и похитил из кассы 59 тысяч рублей.

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Установлено, что 24 мая, он пришел ночью в круглосуточное кафе быстрого питания в центре и, угрожая ножом, заставил продавца отдать ему сумку с деньгами. Его добычей стали 1800 рублей. После этих двух преступлений его задержали полицейские.

Злоумышленнику 45 лет, ранее он судим за аналогичные преступления, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. В отношении него возбудили статьи за кражу и грабеж. Он уже сознался в содеянном.