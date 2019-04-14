Детский круглогодичный лагерь могут построить на «Бирюзовой Катуни»

Новости 01.06.2019 22:25 209

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил перспективы строительства в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» круглогодичного детского лагеря. Он встретился с резидентом ОЭЗ Кириллом Светличным, который готов выступить инвестором этого проекта. По замыслу инвестора, лагерь сможет принять 1500 детей одновременно. При такой загрузке в нем отдохнут 40 тысяч человек за год.

Барнаульский архитектор разработал проект для «Бирюзовой Катуни» Новости 14.04.2019 9:00 Объект находится на берегу реки Катунь, рядом с селом Манжерок. 638

- Задача — создать один из лучших детских лагерей в России, - заявил Светличный. - И мы постараемся это сделать. Рассматриваем возможность совместить лагерь с горнолыжной школой. Это наш первый проект. Пока рано говорить о сроках его реализации, это перспектива нескольких лет. На территории «Бирюзовой Катуни» есть подходящая с точки зрения инфраструктуры площадка.

Ранее Счетная палата Алтайского края опубликовала итоги проверки АО «Бирюзовая Катунь» за 2016-2017 годы. В работе турзоны выявили нарушений на сумму 70,2 млн рублей. ОЭЗ находится в краевой собственности. В турзону, созданную в 2008 году, вложили 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, еще 440,4 млн рублей направил в проект региональный бюджет, частных инвестиций привлекли 853 млн рублей.

При этом часть уже построенных объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории БК не эксплуатируется. Причина — избыточная мощность инфраструктуры, не соответствующая реальным потребностям ОЭЗ. За последние месяцы наблюдался отток резидентов из турзоны, кроме того, претензии к оператору особой экономической зоны предъявили налоговики. Потенциально это может грозить банкротством «Бирюзовой Катуни».