На площадке Алтайского края озвучили планы выделить селам 2,3 трлн рублей

Новости 01.06.2019 21:00 353

В Алтайском крае прошел форум по развитию сельских территорий. В Барнаул приехали представители исполнительной и законодательной власти со многих регионов страны. На мероприятия впервые детально рассказали о новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Она стартует в 2020 году. Предварительные сроки реализации — до 2025 года.

В основе программы — предложения регионов. Для этого Минсельхоз провел аудит 133 тысяч сельских населенных пунктов, где проживает 37 млн человек. Основные цели программы: сохранение не менее четверти доли сельского населения от общей численности населения РФ, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, минимум 50 % благоустроенных жилых помещений на селе.

Как власти будут развивать алтайские села: председатель АКЗС рассказал о новой госпрограмме Новости 22.05.2019 8:45 21 мая прошла интернет-конференция, на которой председатель АКЗС Александр Романенко ответил на вопросы граждан, касавшиеся различных тем 508

По словам докладчиков, одна из главных стратегических задач государства — сделать села комфортными для проживания, сохранить там молодых специалистов, которые захотят жить и работать в деревне. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил учитывать отличающиеся в регионах стартовые условия с точки зрения бюджета, развития инфраструктуры, доли сельского населения. Как идеально развивать село в нашем регионе, гости убедились на примере Бочкарей Целинного района.

На пять лет реализации программы государство заложит 2,29 трлн рублей. Из них доля федерального бюджета составит 1,061 трлн, от регионов — всего 174 млрд, остальное, 1,052 трлн, придется на внебюджетные источники. Их происхождение не уточняется, но во время презентации много говорили о государственно-частном партнерстве. В первый год потратят 228 млрд рублей. Из них «федералы» дадут 79,2 млрд, внебюджет — 132,9 мдрд, регионы — 16,4 млрд.

Итогом форума стала резолюция, рекомендации которой обещают передать на самый верх. Так Госдуме и Совету Федерации рекомендовали принимать бюджет РФ на следующий год с учетом параметров новой госпрограммы и содействовать дополнительному выделению средств на нее. Их просят ускорить принятие федеральных законов для ее реализации. Участники предложили поднять статус программы до нацпроекта. Если это случится, то регионы будут обязаны финансировать не пять процентов, как в текущей версии, а всего один процент. Аграрии предложили растянуть программу даже до 2030 года.