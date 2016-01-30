Алтайцам не понравился музей-форпост в Чемальском районе

Новости 01.06.2019 19:15 216

В Чемальском районе Республики Алтай открыли музей «Форт Куюм». Он находится между селами Узнезя и Элекмонар, в долине реки Куюм. Это точная полномасштабная реконструкция русского деревянного пограничного острога XVIII века. Такие крепости возводили казаки-первопроходцы, двигаясь вглубь приграничных степей и горных районов Южной Сибири.

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Некоторые жители республики остались недовольны открытием музея. Разгорелся спор об уместности такого сооружения в Республике Алтай, сообщает сайт «Новости горного Алтая». Например, пресс-секретарь Госсобрания Эл Курултай Нина Садалова напомнила, что дальше Бикатунской линии на Алтае форпостов не было.

- Острог» был бы уместен в том месте современного Алтайского края, в предгорьях, где алтайцы начали реальный процесс добровольного вступления в состав России, - считает предприниматель Эжер Челоков. - В этом случае проект, не отходя от исторической правды, работал бы на укрепление дружбы и добрососедства между алтайским и русскими народами, а не будил бы двоякие чувства.

Лояльно настроенная часть аудитории не видит в открытии музея отсылки к какому-либо историческому или национальному спору. Они посчитали это хорошей идеей, очередной точкой притяжения туристов. В музее можно увидеть и обойти всю систему защитных сооружений форпоста. В том числе пороховой погреб и продовольственный амбар, заглянуть в жилые и хозяйственные помещения. В каждом здании есть экспозиция, рассказывающая о жизни и быте казаков-пограничников. Вход в музей стоит 200 рублей, для детей и пенсионеров — 100 рублей. Проход с экскурсоводом обойдется в 300 рублей.