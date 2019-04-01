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Жители Локтевского района возмутились закрытием сельских автобусов

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Жители города Горняка и соседних сел лишились транспортного сообщения. Многие сельчане, работающие в Горняке, ездят туда на такси. Цена может доходить до 450 рублей в одну сторону, сообщают «Вести-Алтай». Еще полтора года в районе работали шесть межпоселковых маршрутов.

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В 2017 году поменялся перевозчик, а потом и вовсе ушел с маршрутов из-за убыточности. Закрыли четыре направления: Горняк — Самарка — Золотуха, Горняк — Гилево, Горняк — Успенка, Горняк — поселок Кировский.

Местные чиновники готовы компенсировать убытки предпринимателям из бюджета, если те подтвердят их документально. Но они уверяют, что желающих работать здесь перевозчиков так и не нашлось. Тогда в районе открыли муниципальное автономное учреждение «Пассажироперевозки».

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Это позволяет выделять деньги предприятию на выполнение муниципального задания. Пока в районе осталось только два маршрута, соединяющих город и четыре села. Жители района уже устали ждать и пожаловались в прокуратуру.

- Мы в стадии регистрации муниципального автономного учреждения «Пассажирские перевозки», - сообщила Галина Глазунова, глава Локтевского района. - Как только зарегистрируем, получим лицензию. Как только все сделаем, то маршруты возобновим.

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com