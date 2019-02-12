Барнаульского совладельца «Бахетле» признали банкротом

Новости 01.06.2019 14:30 213

Новосибирского ритейлера Евгения Насоленко признали банкротом. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск барнаульского коллекторского агентства «Брокер-консалт» на предмет процедуры банкротства и реструктуризации долгов в отношении Насоленко.

В феврале этого года коллекторское агентство потребовало банкротства Евгения Насоленко и его брата Виталия. Долги оценивались в 228,9 млн рублей. Два года назад суд признал АО «Новые торговые сети» («НТС») братьев Насоленко банкротом.

Общество управляло магазином «Добрянка» в Новосибирске, двумя «Бахетле» в Барнауле и двумя в Новосибирске (по франшизе), а также сетями магазинов «Столичный», «Санберри», «Лидер экономии» и «Универсам удачных покупок». Доли в двух последних позже были проданы сети «Мария-Ра». Судебное разбирательство в отношении второго брата, Виталия Насоленко, отложили до 30 сентября 2019 года.