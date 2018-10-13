Как будем жить с 1 июня: отмена роуминга, новые завещания, ОСАГО

Новости 01.06.2019 13:00 164

С 1 июня в России традиционно вступит в силу ряд новых законов. Окончательно отменят внутренний роуминг, можно будет бесплатно звонить с таксофона на городские телефоны, требования к тюнигу автомобилей ужесточат. ОСАГО будет работать по новой схеме, а порядок завещания от супругов изменится, сообщает "МК на Алтае".

Отмена внутреннего роуминга

С июня в нашей стране больше не действует внутренний роуминг. Звонки из «домашнего» региона стоят по цене тарифа без наценок. Такая схема будет действовать и в поездках по стране. Никаких дополнительных опций подключать не нужно.

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Ужесточения по тюнингу

С первого дня лета для изменений конструкций автомобиля нужно получить разрешение ГИБДД. После тюнинга клиенту надо будет еще и пройти экспертизу в лаборатории, получив заключение, что нововведения безопасны. Но его могут не выдать. Такой риск существует при изменении конструкции с помощью деталей, не предусмотренных маркой авто.

Звонок с таксофона

При звонке на городские номера таксофоном можно будет воспользоваться. Другой вопрос, что на улицах их осталось не так много.

Завещения семейных пар

С 1 июня семейные пары могут составить совместное завещание, убрать из него своих детей или внуков без объяснения причины. В наследство они могут вписать любого достойного кандидата. Однако права несовершеннолетних, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей игнорировать будет нельзя. Можно аннулировать завещание в случае развода или смерти одного из супругов. Одна из половинок также может передумать, что повлечет отмену действия общего завещания.

Посредник в спорах по ОСАГО

Теперь разногласия между страховщиком и потерпевшим рассматривает финансовый омбудсмен до подачи иска в суд. Страховщикам это будет стоить до 45 тысяч рублей, автоюристам — до 15 тысяч, обычным автомобилиста — бесплатно.

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Очередной этап амнистии капиталов

Амнистию капитала продлили до 29 февраля 2020 года. Бизнесмены могут перевести деньги в Россию без налоговой, административной или уголовной ответственности. Компании разрешат перерегистрировать в российских офшорах: в Калининградской области (остров Октябрьский) и Приморском крае (остров Русский).

Электронные талоны во Внуково

Теперь во трех аэропортах Москвы можно пользоваться электронными посадочными талонами. Это Домодедово и Шереметьево, к которым присоединился Внуково. Нововведение действует только на внутренние рейсы. На международные рейсы нужны бумажные экземпляры. Теперь на КПП в залах вылета пассажиру предложат считать код электронного посадочного талона с экрана смартфона или планшета. Бумажный вариант по-прежнему доступен на стойках регистрации.