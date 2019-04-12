ЦБ сравнил инфляцию в Алтайском крае с регионами Сибири

Новости 01.06.2019 12:28 137

В апреле 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 5,6% с 5,7%, которые зафиксировали в марте 2019 года. Все это соответствует общероссийскому тренду. В Алтайском крае инфляция в апреле осталась неизменной по сравнению с мартом — 5,4%.

Основа замедления инфляции — непродовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция, наоборот, ускорилась. Как сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России, инфляция снизилась благодаря укреплению рубля, умеренной потребительской активности, а также исчерпанию эффекта повышения НДС.

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Факторы, сыгравшие на понижение инфляции: регулирование цен на топливо, подешевели телерадиотовары, компьютеры, телефоны, фотоаппараты, путевки за границу, медицинские и образовательные услуги. Подорожали овощи, особенно капуста, молоко, яйца, сыры, хлеб, макароны и крупы, производители которых ранее не успели покрыть возросшие издержки производства, в том числе удорожание зерна урожая 2018 года.

- При этом в Сибири три четверти продуктов из потребительской корзины стоят дешевле, чем в среднем по стране. Производители осторожно переносят возросшие издержки производства в цены, учитывая финансовые возможности потребителей, - отметила первый замначальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

По итогам апреля 2019 года минимальная инфляция среди регионов СФО сохранилась в Республике Алтай — 3,1%. По оценкам Банка России, годовая инфляция в России в марте прошла локальный пик. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В первой половине 2020 года, как ожидается, инфляция вернется к четырем процентам.