Три города Иркутской области изменили способ начисления оплаты за ТКО

Новости 01.06.2019 11:17 169

Жители городов Братска, Тайшета и Саянска с 1 июля, впервые в Иркутской области, изменят способ начисления платы за твердые коммунальные отходы (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Приказ приняли 29 мая. Сейчас в Иркутской области люди платят за ТКО исходя из общей площади жилья, предприниматели — от площади помещения. Способ оплаты за ТКО муниципалитет может менять не чаще одного раза в год.

Мусорная реформа в Алтайском крае: что с ней не так? Новости 17.04.2019 7:10 Пока в новую систему обращения с ТКО вовлечено 72% населения региона 1321

Напомним, реализация мусорной реформы на территории России и Алтайского края началась в конце прошлого года. С 1 января все муниципалитеты региона должны были перейти на новый порядок сбора, хранения, перевозки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов.

В крае определили пять региональных операторов сбора ТКО и зоны их действия (Барнаульская, Бийская, Алейская, Заринская, Каменская, Славгородская, Рубцовская), установили предельные тарифы. Однако мусорная реформа в Алтайском крае продвигается со скрипом. Причиной стали многочисленные недоработки как со стороны регоператоров, так и муниципалитетов. Определенная вина лежит и на ряде профильных министерств, о чем недавно заявили депутаты на сессии АКЗС.