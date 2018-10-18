Пять сибирских аэропортов получили новые имена

Новости 01.06.2019 10:28 428

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся соотечественников, которые выбрали по итогам конкурса «Великие имена России». В их число вошли пять сибирских воздушных гаваней. Согласно указу президента, аэропорт Толмачево в Новосибирске теперь будет носить имя легендарного летчика Александра Покрышкина. Красноярскому аэропорту Емельяново присвоят имя оперного певца Дмитрия Хворостовского.

В Республике Алтай подбирают имя для регионального аэропорта Новости 18.10.2018 2:15 Всего в рамках проекта 45 аэропортов России получат имена великих соотечественников 723

Новое название аэропорта Омск-Центральный — имени ученого-инженера Дмитрия Карбышева. Авиапредприятие в Томске назовут в честь создателя вертолетов «Ка» Николя Камова, аэропорт Норильска — в честь исследователя Арктики Николая Урванцева.

Аэропорт Горно-Алтайска сняли с голосования на новое имя Новости 16.12.2018 20:34 Общественная палата России решила не выступать с инициативой о присвоении имени аэропорту Горно-Алтайска. 1118

Напомним, в Горно-Алтайске так и не смогли решить, в честь кого назвать местный аэропорт и отложили эту идею. Спор развернулся между имена двух художников. За Николая Рериха проголосовали чуть больше, вторым стал Григорий Чорос-Гуркин. Алтайцы остались недовольны таким выбором, считая, что за Рериха многие отдавали голос из других регнионов. «Великие имена России» — общенациональный конкурс по выбору имен выдающихся соотечественников для российских аэропортов. В нем поучаствовали 6 млн человек.