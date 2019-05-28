Куда сходить барнаульцам в День защиты детей

Новости 01.06.2019 9:40 135

В Барнауле 1 июня на разных площадках пройдут мероприятия в честь Дня защиты детей. Большой праздник «Барнаул - город для детей» пройдет в парке «Центральный» (пр-кт Социалистический, 11). С 10.00 до 17.00 здесь развернут несколько тематических площадок: выставки, игровые программы, концерты, мастер-классы.

«Тяжело в учении...»: каково быть репетитором в Алтайском крае Новости 28.05.2019 15:50 40 % экзаменуемых при подготовке прибегали к услугам репетиторов 592

Возле Алтайского краевого театра драмы состоится фестиваль «Алтайский край – территория счастливого детства!». С 11.00 здесь стартует праздничная с участием детских творческих коллективов города. На площадке организуют выставки детского творчества, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивные игры. Родителям покажут детские товары от алтайских производителей.

400 эпизодов насилия: громкое уголовное дело барнаульского детсада отправилось в суд Новости 27.05.2019 14:20 На скамье подсудимых оказались пять человек, включая директора 347

В других районах города тоже будут праздники. Они начнутся в 12.00. Это парки «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов,10а), «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149а), «Солнечный ветер» (пр-кт Ленина, 152в), «Барнаульская крепость» (пр-кт Социалистический, 97).

С воскресенья, 2 июня, «Зооканикулы» отрывает Барнаульский зоопарк (ул.Энтузиастов,10а). Начало — в 12.00. В это же время в парке спорта А.Смертина (ул.Энтузиастов,12в) стартует фестиваль мороженого с дегустацией и мастер-классом по его приготовлению. Праздничные программы также готовят школы, ДК и библиотеки.