Президент РФ наградил семью алтайского священника

Новости 31.05.2019 18:15 199

30 мая в Александровском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин вручил орден «Родительская слава» семье Тайченачевых из Шебалинского района Республики Алтай. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

«На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия. Такие семьи, такие люди, как вы – достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало», — сказал Путин на церемонии награждения.

Священник Павел Тайченачев – настоятель Успенской церкви села Шебалино. Ведет на YouTube канал под названием «Трезвый батя», активный пропагандист трезвости и здорового образа жизни. Вместе с женой Натальей воспитывает девятерых детей в возрасте от 1 до 16 лет.

«Я скажу только два слова: многодетная семья – это нормальная семья», — сказал в ответном слове президенту Павел Тайченачев.

Награждение приурочено к Международному дню защиты детей. Ордена получили восемь российских семей.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Орден вручается по достижении седьмым ребенком возраста трех лет.