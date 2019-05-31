Спецкомиссия оценила состояние контейнерных площадок в Бийске

Новости 31.05.2019 17:50 79

Главная проблема, с которой столкнулся Бийск при реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, это нехватка мусорных контейнеров. К такому выводу пришла комиссия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, приехавшая, чтобы разобраться в ситуации на месте.

Как сообщается на сайте Минстроя, накануне в Бийске специальная комиссия проинспектировала состояние контейнерных площадок. Под личным руководством начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ксенией Потехиной были проведены рейды по улицам города.

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Консультант жилищного отдела Минстроя Татьяна Агаркова рассказала, что после весенних субботников образовались несанкционированные свалки на улицах Разина и Красильникова. Она обратила внимание на то, что если раньше обслуживанием и уборкой контейнерных площадок и прилегающей к ним территории занимались организации, вывозящие мусор, то на сегодняшний день этим должны заниматься органы местного самоуправления либо управляющие компании. Поясним, регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в данном случае осуществляется сбор мусора непосредственно из контейнеров и его транспортировка до полигона.

Бийские власти отмечают, что основная проблема заключается в нехватке контейнеров и контейнерных площадок. Чаще всего обращения поступают из частного сектора. Вывоз мусора более чем с половины площадок ТКО осуществляется два раза в день.

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В завершении поездки представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщила, что все выявленные нарушения в части ненадлежащего состояния контейнерных площадок зафиксированы, они будут оформлены соответствующим образом и направлены для дальнейшей работы руководству регионального оператора и в администрацию Бийска.