Пешеходные переходы в местах с высокой аварийностью обустроят в Барнауле

Новости 31.05.2019 19:30 62

По инициативе экспертов ОНФ администрация Барнаула повысит безопасность 23 нерегулируемых пешеходных переходов на аварийно-опасных участках дорог. Планы обустройства формируются до 2021 года, ряд первоочередных мероприятий уже завершен, сообщает пресс-служба "фронтовиков".

В перечень вошли семь нерегулируемых пешеходных переходов на улице Юрина, по пять на улицах Малахова и Попова, четыре на улице Антона Петрова и два на проспекте Ленина. В текущем году на них нанесут дорожную разметку из термопластичных материалов и установят консольные стойки с дорожными знаками, обладающими повышенной световозвращающей способностью.

Так, безопаснее для горожан станет участок протяженностью 840 м на улице Юрина по направлению в сторону улицы Попова.Основная часть работ будет завершена к концу июня. Разметка из термопластичных материалов уже появилась на пешеходном переходе в районе парка развлечений «Солнечный ветер» на проспекте Ленина. Эксперты ОНФ обращали на него особое внимание в связи с необходимостью обеспечения безопасности детей. В 2016-2018 годах на этом переходе произошло 16 ДТП, 17 человек пострадали. В дальнейшем общественники предлагают установить здесь светофорный объект.

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Разметка из термопластичных материалов нанесена напротив АлтГУ на проспекте Ленина. Ранее рассматривалась возможность демонтажа этого перехода.

«В администрации города сообщили, что предложения экспертов ОНФ по обустройству пешеходных переходов, не вошедшие в план ремонтных работ этого года, будут учтены при ремонте дорог в следующем году, а также при разработке мероприятий по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в последующие. В основном это предложения по проведению капиталоемких работ. Но одно из таких предложений планируется реализовать к сентябрю этого года - перенести остановочный пункт на месте пешеходного перехода на пересечении улиц Малахова и Гридасова», - сообщила координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

Общественники предлагают, к примеру, оборудовать светофорным объектом переход на улице Антона Петрова в районе ТРЦ «Огни», где нередко происходят дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов. В качестве первоочередных мер повышения безопасности в этом году здесь улучшат освещенность и нанесут разметку из термопластичных материалов.