На Алтай-Коксе прошел конкурс профессионального мастерства для студентов

Новости 31.05.2019 19:05 79

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел практический этап краевого конкурса профмастерства среди студентов по профессии электромонтер. В нем приняли участие 16 студентов из шести колледжей и техникумов Алтайского края.

Конкурс организовали совместно с Заринским политехническим техникумом и Министерством образования и науки Алтайского края. Это одно из направлений развития системы дуального обучения: эксперты Алтай-Кокса оценивает уровень знаний будущих специалистов, а учащиеся практикуются в условиях реального производства.

Студенты-электромонтеры второго и третьего курсов проводили сборку электросхем различной сложности. Конкурсная комиссия, в составе которой были специалисты завода, оценивала правильность сборки схем, время выполнения задания, соблюдение правил охраны труда.

Победителем конкурса среди студентов второго курса стал Вадим Любин, среди студентов третьего курса – Евгений Заречнев. Оба победителя учатся в Заринском политехническом техникуме. Все участники конкурса получили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

Для гостей организовали экскурсию по заводу с посещением мест производственной практики.