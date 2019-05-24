На месте детской площадки незаконно строят АЗС в Бийске

Новости 31.05.2019 18:40 107

Автомобильная заправка на месте детской площадки может появиться в Бийске, местные жители обратились за помощью к лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву. Депутат незамедлительно взял дело под свой контроль, направив запросы главе города и прокурору Бийска.

История началась еще 28 декабря 2018 года, когда городская администрация преподнесла новогодний «сюрприз» жителям микрорайона, расположенного в границах улицы 2-я Зеленая.

Как говорится на сайте регионального отделения «Справедливой России», в этот день чиновники заключили договор аренды земельного участка для «размещения производственных и административных зданий» на месте детской площадки. 30 апреля 2019 года и вовсе было вынесено постановление о проведении публичных слушаний для размещения на этом участке автозаправочной и газонакопительной станции.

Жители микрорайона аргументируют незаконные действия администрация города тем, что участок расположен в двух территориальных зонах, а это недопустимо. Кроме того, при строительстве автозаправочной и газонакопительной станции будут нарушены нормы действующих СНиП и СанПиН. Под коллективным обращением к депутату подписались 35 жителей микрорайона.

В настоящее время арендатор уже начал завозить строительный мусор на земельный участок рядом с детской площадкой, хотя разрешение на строительство еще не получил, утверждают взволнованные горожане.