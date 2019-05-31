Пьяному бийчанину, зарезавшему двоих человек, грозит пожизненное

Новости 31.05.2019 17:10 92

Региональный следком завершил расследование уголовного дела в отношении бийчанина, зарезавшего в один вечер двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре 2018 года ранее судимый 20-летний бийчанин, будучи нетрезв, напал на 44-летнего прохожего, также находящегося в состоянии опьянения и нанес ему множество ударов ножом, от которых мужчина скончался на месте.

После этого обвиняемый вернулся домой, где убил и ограбил пришедшую к нему в гости 18-летнюю девушку. Убийца нанес девушке около 40 ударов ножом, забрал мобильный телефон и некоторые другие вещи, а одежду и все остальное сжег в печи в бане. После совершения убийства бийчанин надругался над телом, переместив его за пределы усадьбы.

В ходе расследования также обнаружилось, что с августа по октябрь 2018 года фигурант уголовного дела вступал в связь с 15-летней девушкой. Несмотря на достаточные улики, свою вину он признал лишь частично. Дело направлено в суд.

Таким образом, бийчанин обвиняется по п.п. «а,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего) и ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).