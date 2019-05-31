Пьяному бийчанину, зарезавшему двоих человек, грозит пожизненное

Региональный следком завершил расследование уголовного дела в отношении бийчанина, зарезавшего в один вечер двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В октябре 2018 года ранее судимый 20-летний бийчанин, будучи нетрезв, напал на 44-летнего прохожего, также находящегося в состоянии опьянения и нанес ему множество ударов ножом, от которых мужчина скончался на месте.
После этого обвиняемый вернулся домой, где убил и ограбил пришедшую к нему в гости 18-летнюю девушку. Убийца нанес девушке около 40 ударов ножом, забрал мобильный телефон и некоторые другие вещи, а одежду и все остальное сжег в печи в бане. После совершения убийства бийчанин надругался над телом, переместив его за пределы усадьбы.
В ходе расследования также обнаружилось, что с августа по октябрь 2018 года фигурант уголовного дела вступал в связь с 15-летней девушкой. Несмотря на достаточные улики, свою вину он признал лишь частично. Дело направлено в суд.