Психологическую помощь окажут детям женщины, погибшей на алтайской трассе

Новости 31.05.2019 15:40 82

Представители Министерства социальной защиты региона и детский омбудсмен Ольга Казанцева встретились с детьми, которые потеряли маму в аварии на трассе Барнаул-Рубцовск. Страшное ДТП случилось 24 мая. Ради спасения своих детей 36-летняя Юлия Савенкова бросилась под фуру. В Алейске 26 мая состоялись её похороны.

В тот трагический день женщина ехала на день рождения своей мамы с двумя сыновьями и бабушкой. Одному ребенку – четыре года, а другому – 11 лет.

По словам очевидцев, дорога в тот день была затянута дымом из-за горящей травы. По неизвестным причинам женщина вышла из машины и увидела, как большегруз на всей скорости «летит» на её авто, где находились дети.

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Ранее сообщалось, Юлия побежала навстречу, пытаясь остановить грузовик. В результате фура все-таки врезалась в машину, но с меньшей силой. К несчастью, женщина оказалась под колесами и погибла.

Как сообщает пресс-служба правительства, с 27 мая оба мальчика находятся на лечении в ортопедическом отделении Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

«Очень важно, чтобы все права детей, начиная с оказания медицинской помощи и до получения социальных выплат, были обеспечены в полном объеме. Вместе с законным представителем детей мы обговорили, какая помощь требуется семье, как будем действовать дальше», – рассказала Ольга Казанцева.

Детский омбудсмен отметила, что будет содействовать в оказании мальчикам материальной и высококвалифицированной психологической помощи, обеспечении летнего отдыха. Также планируется перевести детей в образовательные организации Барнаула. До трагедии семья жила в Бийске.