«Росводоканал Барнаул» модернизирует оборудование на сетях

Новости 31.05.2019 16:15 98

Специалисты «Росводоканал Барнаул» обновят затвор на водоводе диаметром 500 мм на пересечении улиц Телефонной и Георгия Исакова. Из-за износа оборудования и самих конструкций возникла необходимость в модернизации.

Проект реализуют в рамках программы текущего и капитального ремонта. Напомним, что в этом году было принято решение увеличить объем инвестиций в ремонт сетевого хозяйства, которое эксплуатирует Барнаульский водоканал на 26% по сравнению с 2018 годом – до 274 млн рублей.

Затвор на водоводе в районе улицы Телефонной имел высокую степень износа, из-за чего возникали риски при проведении плановых и аварийных работ. Замена оборудования позволит уменьшить зону ограничения водоснабжения в случае ремонтных работ на самой водопроводной сети, что значительно минимизирует количество жителей, попадающих под отключение.

«Мы постоянно работаем над повышением качества и надежности водоснабжения. Обновление оборудования – одно из мероприятий, направленных на это. В этом году нам предстоит заменить еще более 200 единиц запорной арматуры», - отметил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.